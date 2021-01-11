Путин объяснил, зачем Россия вмешалась в конфликт вокруг Карабаха

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Посредничество России в нагорнокарабахском конфликте было направлено на устойчивое прекращение огня в спорном регионе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник, 11 января, на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Политики собрались в Кремле для того, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Карабахе.

Первым взял слово Владимир Путин, по инициативе которого проводятся данные переговоры. Он поблагодарил коллег за приезд в Москву и отметил, что дорожит союзническими отношениями с Баку и Ереваном.

Комментируя посреднические усилия России в конфликте, Путин подчеркнул, что Москва во всех своих действиях следовала принципам Минской группы.

Пашинян и Алиев не пожали друг другу руки на встрече в Кремле / Видео: Telegram-канал «Пул N3»

За счет принятых мер удалось создать предпосылки для «всеобъемлющего решения застарелого конфликта», считает российский лидер.

— Трехстороннее соглашение по Карабаху последовательно реализуется, — констатировал он.

Путин оценил текущую обстановку в регионе как спокойную и обратил внимание на то, что после прекращения огня на родину вернулись свыше 48 тысяч человек.

В дополнение к вышесказанному президент РФ сказал, что вопросами дальнейшего восстановления в Карабахе займется трехсторонняя рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры России, Армении и Азербайджана.

— Сегодня надо наметить следующие шаги по урегулированию в Карабахе, включая миротворцев, демаркационные линии, — приводит РИА Новости слова главы государства.

В заключение он выразил надежду на то, что переговоры пройдут в деловой атмосфере и помогут решить проблемы в Карабахе.

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