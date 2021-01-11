Переговоры Путина, Пашиняна и Алиева начались в Москве

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В понедельник днем, 11 января, в Москве начались трехсторонние переговоры с участием президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Политики встретились в Кремле. Азербайджанский и армянский лидер ранее прибыли в Россию по воздуху.

Участники встречи обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Переговоры, как отмечала пресс-служба президента РФ, было решено провести по инициативе Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, 10 января Владимир Путин провел совещание по вопросам нагорнокарабахского урегулирования.

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