Протестующие в Ереване попытались сорвать визит Пашиняна в Москву

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

В Армении протестующие попытались помешать премьер-министру республики Николу Пашиняну добраться до аэропорта в Ереване. Об этом сообщает онлайн-ресурс para.tv.

По его данным, близ воздушной гавани Звартноц в армянской столице проходит митинг. Участники демонстрации, в частности, попытались загородить проезд, чтобы Пашинян не смог добраться до аэропорта. Однако их оттеснила полиция, которая в свою очередь перекрыла дорогу к авиагавани, чтобы временно ограничить свободное передвижение и позволить проехать правительственному транспорту.

Известно, что Пашинян направляется в Москву для того, чтобы принять участие в трехсторонней встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Политики планируют рассмотреть ход урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги.

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