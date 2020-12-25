Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование оппозиции о его отставке «не получило народной поддержки». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook в пятницу, 25 декабря.

Он отметил, что у оппозиции были все возможности для того, чтобы генерировать народную поддержку вокруг своих требований. Однако, по его словам, силы оппозиции не смогли обеспечить этого.

— Никто не может сказать, что мы сохранили власть с помощью грубой силы. Напротив, нас обвиняют в излишней мягкости, — подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что существует один вариант ответа на все вопросы: проведение внеочередных парламентских выборов.

Ранее Пашинян заявил, что готов уйти в отставку «по решению народа». Наравне с этим он выразил готовность в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем «продолжить лидерство в Армении в это трудное время».

Напомним, акции протеста оппозиции начали проходить в Ереване после того, как Пашинян подписал соглашение с властями Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы потребовали ухода премьер-министра республики, а также выдвинули на пост главы правительства экс-руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

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