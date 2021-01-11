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Алиев оценил прошедшие переговоры по урегулированию ситуации в Карабахе
Фото: president.az / Официальный сайт президента Азербайджанской Республики

Алиев оценил прошедшие переговоры по урегулированию ситуации в Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Прошедшие в Москве переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе помогут безопасному развитию региона. Об этом в понедельник, 11 января, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи.

По его словам, эти переговоры были очень важны для обеспечения дальнейшего устойчивого и безопасного развития Нагорного Карабаха. Алиев добавил, что участники встречи пришли к выводу, что условия мирного соглашения выполняются эффективно. Стороны настроены на урегулирование ситуации в регионе, сообщает РИА Новости.

Переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Алиева длились почти четыре часа. Российский лидер назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными.

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