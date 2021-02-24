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Пашинян заявил о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер»
Никол Пашинян сказал, что российские ракеты «не пригодны для использования» / Фото: primeminister.am / Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Пашинян заявил о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер»

Юлия Курганова

В мире

Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер». Он сказал об этом во вторник, 23 февраля, в интервью армянскому новостному сайту.

Так глава Армении ответил экс-президенту страны Сержу Саргсяну, который заявил, что применил бы «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. Также он спросил, почему этими комплексами не были поражены нефтегазовые объекты Азербайджана. Саргсян выразил мнение, что к поражению привели неподготовленные военные операции.

Пашинян ответил, что «Искандеры» не пригодны для использования и взрываются не полностью.

— Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. Пусть Саргсян задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась. Или почему взорвалась на 10 процентов? — сказал Пашинян корреспонденту сайта 1in.am.

Напомним, 11 января в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они длились почти четыре часа и были посвящены урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер назвал завершившиеся переговоры с Алиевым и Пашиняном по Нагорному Карабаху важными и полезными. Алиев отметил, что переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе помогут безопасному развитию региона. Пашинян заявил, что вопрос статуса региона еще предстоит определить.

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