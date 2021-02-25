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Президент Армении снял с должности замначальника Генштаба после критики премьера
Фото: Официальный сайт президента Армении

Президент Армении снял с должности замначальника Генштаба после критики премьера

Виктория Родимкина

В мире

Президент Армении Армен Саркисян после предложения премьер-министра Никола Пашиняна снял с поста первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна.

Ранее замначальник Генштаба назвал «несерьезными» слова Пашиняна об «Искандерах», который заявил о неэффективности оперативно-тактических ракетных комплексов.

— На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна от занимаемой должности, — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте президента Армении.

Никол Пашинян во время интервью местному телеканалу прокомментировал заявление бывшего президента республики Сержа Саргсяна, что армянская сторона должна была использовать «Искандер» с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Он задал Саргсяну вопрос, почему ракеты «Искандера» «не взорвались или взорвались только на 10 процентов».

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