Главы Минобороны России и Армении обсудили ситуацию в закавказской республике

Фото: Минобороны РФ

Министры обороны Армении и Российской Федерации Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу провели телефонный разговор. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

Стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении. Кроме того, Шойгу и Арутюнян затронули работу миссии российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Диалог состоялся по инициативе российской стороны, сообщает ТАСС.

Напомним, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

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