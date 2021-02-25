Никол Пашинян призвал оппозицию к переговорам

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал оппозицию к консультациям. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает ТАСС.

Пашинян добавил, что останавливает уличные акции своих сторонников.

— Мы с сегодняшнего дня прекращаем свои акции и ожидаем, что наши оппозиционные партнеры также прекратят, — заявил он.

Ранее оппозиция Армении перекрыла центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположены здание парламента и президентская резиденция.

Напомним, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

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