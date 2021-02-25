Пашинян призвал всех солдат Армении заниматься охраной границ

Фото: primeminister.am / Аппарат премьер-министра Республики Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал приказ военным заниматься своим делом и защищать границы республики. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

— Это мой приказ, и никто не может его нарушить, — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что армянский народ не допустит военного переворота. Пашинян считает, что армия не может участвовать в политических процессах. По его мнению, она должна подчиняться народу и избранным народом властям.

Ранее сообщалось, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

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