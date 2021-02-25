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Бывший президент Армении поддержал военных, потребовавших отставки кабмина
Фото: Cкриншот с видео телеканала НТВ

Бывший президент Армении поддержал военных, потребовавших отставки кабмина

Виктория Родимкина

В мире

Бывший президент Армении Роберт Кочарян поддержал военное руководство страны, которое потребовало отставки премьер-министра Никола Пашиняна и действующего правительства.

По словам Кочаряна, армянский народ в этой ситуации должен встать рядом с военными, стать хозяевами государства.

— Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения, — написал бывший глава государства в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

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