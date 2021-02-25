«С тревогой наблюдаем за развитием ситуации»: в Кремле прокомментировали события в Армении

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Кремле следят за событиями в Армении, но считают все происходящее внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 февраля.

По его словам, Армения является важным и близким союзником России на Кавказе, сообщает РИА Новости.

— Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе, — пояснил представитель Кремля.

Ранее президент Армении по предложению премьера уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова Пашиняна о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.

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