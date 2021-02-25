Пашинян назвал требование Генштаба Армении попыткой военного переворота

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал требование Генштаба ВС попыткой военного переворота.

Ранее Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера и предостерег его от применения силы против своего народа.

В свою очередь Пашинян после этого заявления позвал своих сторонников на площадь Республики в Ереване. Также премьер-министр готовит обращение на телевидении.

— Заявление Генерального штаба считаю попыткой военного переворота. Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на площадь Республики. Скоро обращусь к обществу в прямом эфире, — написал премьер в Facebook.

Позднее Пашинян также сообщил, что после требований ВС об отставке правительства Армении он освободил от должности начальника Генштаба.

Читайте также: Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху