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Пашинян назвал требование Генштаба Армении попыткой военного переворота
Фото: Администрация президента РФ

Пашинян назвал требование Генштаба Армении попыткой военного переворота

Виктория Родимкина

В мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал требование Генштаба ВС попыткой военного переворота.

Ранее Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера и предостерег его от применения силы против своего народа.

В свою очередь Пашинян после этого заявления позвал своих сторонников на площадь Республики в Ереване. Также премьер-министр готовит обращение на телевидении.

— Заявление Генерального штаба считаю попыткой военного переворота. Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на площадь Республики. Скоро обращусь к обществу в прямом эфире, — написал премьер в Facebook.

Позднее Пашинян также сообщил, что после требований ВС об отставке правительства Армении он освободил от должности начальника Генштаба.

Читайте также: Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

военная силаАрменияНикол Пашинян
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