Протестующие в Ереване перекрыли баррикадами центральный проспект города

Фото: Луси Саргсян / Photolure/ ТАСС

Оппозиция Армении перекрывает центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположены здание парламента и президентская резиденция. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что протестующие перекрывают улицу баррикадами с целью заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Кандидат оппозиции на пост премьера страны Вазген Манукян заявил, что протестующие готовы переночевать на проспекте Баграмяна.

Ранее сообщалось, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

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