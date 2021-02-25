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Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Армении
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в закавказской республике. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении. Российский лидер выступает за урегулирование ситуации в рамках закона. Кроме того, Путин призвал все стороны к сдержанности. Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Напомним, что действующий президент Армении по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который поставил под сомнение слова главы кабмина о комплексах «Искандер». После этого Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьера и правительства страны. Пашинян в ответ на это освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Читайте также: Главы Минобороны России и Армении обсудили ситуацию в закавказской республике

Владимир ПутинАрменияНикол Пашинян
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