Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за несколько минут

Фото: МИД РФ

США предупредили Россию о планируемом ударе по Сирии за несколько минут до случившегося. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 26 февраля.

— Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится, — сказал Сергей Лавров.

По его словам, Москва намерена возобновить контакты с Вашингтоном по Сирии.

Он напомнил, что Америка находится на территории САР незаконно, США нарушают все нормы международного права, включая резолюцию Совета безопасности ООН по сирийскому урегулированию, передает РИА Новости.

Ранее Пентагон сообщил, что Америка нанесла удар по нескольким объектам на сирийско-иракской границе, которые занимали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок.

Американские военные заявили, что удар стал ответной мерой на недавние нападения на войска США в Ираке.

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