Четыре бытовки загорелись на территории строящегося общежития МГИМО

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Коштоянца, 43 Карта всех событий

Возгорание четырех бытовок произошло на территории строящегося общежития МГИМО. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 февраля, на строительной площадке по адресу улица Коштоянца. Уточняется, что на территории наблюдался черный дым.

По предварительным данным, загорелось четыре помещения, временно построенных для бытовых нужд. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать, добавил собеседник «ВМ».

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