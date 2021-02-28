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Водитель наехал на пешехода и припаркованную машину на юго-востоке Москвы
Фото: АГН Москва

Водитель наехал на пешехода и припаркованную машину на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 181к1 Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода и наехал на припаркованную машину в центре Москвы. Об этом сообщает в воскресенье, 28 февраля, столичный Дептранс в Telegram-канале.

Авария произошла на Волгоградском проспекте, 181. В настоящее время из-за ДТП ограничено движение по трем полосам автодороги.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что водитель такси совершил наезд на пешехода с младенцем на востоке Москвы.

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