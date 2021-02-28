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Горожанам объяснили, как в столице работает сеть из коворкинг-центров НКО
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Горожанам объяснили, как в столице работает сеть из коворкинг-центров НКО

Анастасия Волоснова

Город

Москвичам рассказали, как в столице работает сеть из 11 коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО). В офисах можно проводить конференции, организовывать встречи и мероприятия. Все желающие могут также воспользоваться услугами фотографа и типографии.

Ежегодно сеть используют около 1,5 тысячи организаций. Уточняется, что все посетители центров могут получить бесплатную консультацию. Ежегодно услугой пользуются примерно 4 тысячи раз.

— И помещения, и услуги, которые мы предоставляем, сегодня очень востребованы. К нам со своими проектами могут прийти не только некоммерческие организации, но и любые инициативные жители и молодежь, вовлеченная в социально полезную деятельность, — пояснил директор сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

В центрах проводят специальные лекции и курсы. Более 700 организаций присоединились к программе образовательного проекта «НКО Лаб». Кроме того, все желающие могут присоединиться к курсу «Прикладные исследования и работа с данными для НКО».

Благотворительные организации могут сотрудничать с официальном сайтом мэра Москвы через центры НКО. Уточняется, что для подачи заявки на присоединение к благотворительным сервисам mos.ru можно обратиться в сеть коворкинг-центров.

Также в центрах применяют специальные экологические правила по снижению использования пластика и сортировке мусора. В офисах, помимо этого, собирают одежду для нуждающихся и для переработки, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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