Названы десять лучших фильмов XXI века

Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» / 2015, Warner Bros.

Эксперты британского журнала Empire составили топ-10 лучших фильмов XXI века. Первое место в рейтинге досталось картине «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) австралийского режиссера Джорджа Миллера с Томом Харди в главной роли. Этот фильм кинокритики охарактеризовали как «бескомпромиссное произведение искусства».

На второй строчке расположилась фантастическая драма Питера Джексона «Властелин колец: Братство кольца» (2001). В тройку лидеров также вошел боевик «Темный рыцарь» (2008) режиссера Кристофера Нолана.

Четвертое место эксперты отдали фантастической ленте «Начало» (2010) Кристофера Нолана. Четвертую строчку заняла драма «Лунный свет» (2016), которую снял Барри Дженкинс.

В рейтинг лучших картин XXI века кинокритики также включили драму Дэвида Финчера «Социальная сеть» (2010), фантастический фильм режиссеров Энтони и Джо Руссо «Мстители: Война бесконечности» (2018), триллер «Прочь» (2017) Джордана Пила, драму в стиле фэнтези «Лабиринт Фавна» (2006) Гильермо дель Торо и мелодраму Софии Копполы «Трудности перевода» (2003) с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон в главных ролях, сообщает Пятый канал.

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