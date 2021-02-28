Столичные школьники разработали программу для помощи воспитателям

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Школьники из Москвы создали платформу для помощи в работе воспитателя. Об этом сообщает социальный комплекс столицы в своем Telegram-канале.

Учащиеся школы № 2065 разработали программу, которая позволяет воспитателям анализировать успеваемость дошкольников и решать вопросы обучения детей.

В цифровом сервисе собрали полезные ссылки на образовательные платформы и сайты. А с помощью кнопки SOS воспитатель может сообщить о появившейся проблеме в администрацию школы и техническую службу.

В школе № 2065 планшеты с программой уже раздали воспитателям, которые работают с маленькими детьми. Уточняется, что программа будет совершенствоваться учениками инженерных и ИТ-классов и специалистами.

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