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СМИ: Карты «Мир» появятся в Apple Pay
Фото: Pixabay/Firmbee

СМИ: Карты «Мир» появятся в Apple Pay

Анастасия Колоскова

Общество

Владельцы карт «Мир» получат возможность привязывать их к мобильному кошельку Apple. Соответствующая информация следует из бюллетеня, который платежная система разослала банкам.

Уточняется, что возможность добавлять карты «Мир» в сервис безналичной оплаты смартфонов Apple Pay будет предоставлена кредитным организациям с 27 апреля.

Также отмечается, что каждый банк самостоятельно установит срок, когда их клиенты смогут привязать карту к кошельку Apple.

На данный момент функция доступна лишь владельцам смартфонов с операционной системой Android через приложения Samsung Pay и Mir Pay.

О своем намерении реализовать функционал Apple Pay по картам «Мир», как только появится техническая возможность для этого, уже сообщили «Газпромбанк», «Промсвязьбанк» и ВТБ, отмечает РБК.

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