Сергей Собянин рассказал о выступлении райдеров в спорткомплексе «Воробьевы горы»
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил выступление райдеров в спорткомплексе «Воробьевы горы» во время мирового тура по сноуборду. Об этом глава города рассказал в своем официальном Instagram-аккаунте.
Мэр столицы уточнил, что соревнования прошли в субботу, 27 февраля.
— Вчера там прошел этап мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр. Это когда во время полета с трамплина спортсмены делают разные трюки. Захватывающий вид спорта! — написал Сергей Собянин.
Глава города уточнил, что в соревнованиях приняли участие лучшие райдеры России и Европы. Мэр Москвы также опубликовал в соцсети несколько фотографий участников тура во время выступления.
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