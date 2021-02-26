Мэр Москвы высказал мнение, как должна выглядеть Лубянская площадь

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

Сергей Собянин высказался о том, как должна выглядеть Лубянская площадь.

— После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей, — обратился мэр к москвичам.

Мэр предложил пока остановить этот процесс и оставить Лубянскую площадь в том виде, в каком она сейчас находится.

Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за активное участие в голосовании и пообещал, что к вопросу об установке памятника на Лубянке власти обязательно вернутся.

Голосование за установку памятника на Лубянской площади началось в четверг, 25 февраля, в 10:00. Оно должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Лидером голосования стал Александр Невский.

Ранее сообщалось, что в голосовании за установку памятника приняли участие более 300 тысяч москвичей.

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Памятника Александру Невскому Москва достойна

Колонка обозревателя «ВМ» протоиерея Анатолия Варнавского:

Разговоры о необходимости возвращения скульптурной доминанты на Лубянскую площадь ведутся не первое десятилетие. 25 февраля был сделан важный шаг в этом направлении: на столичной онлайн-площадке «Активный гражданин» началось голосование — москвичам предложили выбрать между Феликсом Дзержинским и Александром Невским (далее...)