Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мэр Москвы высказал мнение, как должна выглядеть Лубянская площадь
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы высказал мнение, как должна выглядеть Лубянская площадь

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Лубянская площадь Карта всех событий

Сергей Собянин высказался о том, как должна выглядеть Лубянская площадь.

— После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей, — обратился мэр к москвичам.

Мэр предложил пока остановить этот процесс и оставить Лубянскую площадь в том виде, в каком она сейчас находится.

Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за активное участие в голосовании и пообещал, что к вопросу об установке памятника на Лубянке власти обязательно вернутся.

Голосование за установку памятника на Лубянской площади началось в четверг, 25 февраля, в 10:00. Оно должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Лидером голосования стал Александр Невский.

Ранее сообщалось, что в голосовании за установку памятника приняли участие более 300 тысяч москвичей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Колонка обозревателя «ВМ» протоиерея Анатолия Варнавского:

Разговоры о необходимости возвращения скульптурной доминанты на Лубянскую площадь ведутся не первое десятилетие. 25 февраля был сделан важный шаг в этом направлении: на столичной онлайн-площадке «Активный гражданин» началось голосование — москвичам предложили выбрать между Феликсом Дзержинским и Александром Невским (далее...)

Лубянская площадьпамятникСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Даниэла Рицци
Даниэла Рицци

Путешествию «Из Венеции в Москву» поможет кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как помочь подростку повзрослеть: притча о блудном сыне

Все мнения
О проекте