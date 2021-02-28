Портал «Узнай Москву» подготовил новые видеоэкскурсии по историческим объектам

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Новая Басманная улица, 14с1 Карта всех событий

Портал «Узнай Москву» подготовил для жителей столицы новые видеоэкскурсии по восьми объектам культурного наследия. Об этом рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Экскурсоводы и краеведы расскажут участникам онлайн-программ об исторических объектах. Среди памятников архитектуры будут здания, построенные в стиле модерна или советского авангарда, уточнил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий города Москвы Сергей Шакрыл.

— Благодаря формату видеоэкскурсий все желающие смогут не выходя из дома посетить исторические здания столицы и памятники архитектуры. Гиды расскажут об истории строительства этих зданий, их владельцах, событиях и легендах, связанных с ними. У пользователей появится возможность детально изучить эти уникальные объекты, — пояснил Алексей Емельянов.

Одну из экскурсий посветят дому купца Стахеева на Новой Басманной улице. Здание было построено в 1898 году в стиле неогрек. На еще одной экскурсии всем желающим расскажут про дом другого москвича, купца Игумнова, на Большой Якиманке. Фасад здания напоминает древнерусские палаты, дом был построен в 1895 году.

Участники видеоэкскурсий также смогут побывать внутри особняка Александры Дерожинской в Кропоткинском переулке и Петровском путевом дворце на Ленинградском проспекте. Кроме того, экскурсоводы расскажут о гостинице «Советская», здании Центросоюза на Мясницкой улице и экспериментальном Доме Наркомфина на Новинском бульваре, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Главархив покажет москвичам уникальные документы о жизни поэта Вячеслава Иванова