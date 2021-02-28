Крым опроверг заявление Порошенко о перебоях с электроэнергией в регионе

Фото: twitter.com/poroshenko

В Крыму призвали Петра Порошенко «оставить свои сочувствия при себе» после заявления бывшего президента Украины о якобы перебоях с электроэнергией и водой в регионе. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал высказывание Порошенко «наглой ложью».

В своем Twitter-аккаунте Петр Порошенко ранее заявил, что крымчан «обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и «манны небесной» российские власти не обеспечили».

— Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила. И главное, крымчане возвращались на свою историческую родину не за манной небесной, а потому что давно мечтали вернуться домой и как можно быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов, — отметил Гемпель.

Он также призвал Порошенко перестать устраивать «политический цирк». По словам Гемпеля, в настоящее время Крым стремительно развивается. Он добавил, что подобный рост сложно было представить в регионе, если бы он находился в составе Украины, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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