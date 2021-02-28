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Леди Гага оплатит больничные счета пострадавшего помощника на сумму 100 тысяч долларов
Фото: Официальный Instagram-аккаунт Леди Гаги / @ladygaga

Леди Гага оплатит больничные счета пострадавшего помощника на сумму 100 тысяч долларов

Анастасия Волоснова

Звезды

Американская певица Леди Гага заплатит почти 100 тысяч долларов за лечение своего помощника, который пострадал в результате стрельбы на прогулке с собаками звезды. Об этом пишет Sunday Mirror со ссылкой на источники.

В мужчину, которого зовут Райан Фишер, выстрелили неизвестные, когда он гулял с собаками исполнительницы. Злоумышленники похитили двух из трех французских бульдогов певицы. Леди Гага предложила 500 тысяч рублей за возвращение животных.

Ранее стало известно, что собак вернули певице, а ее помощник попал в больницу.

— Гага чувствует себя ужасно по поводу того, что произошло с Райаном, и хочет удостовериться, что о нем заботятся. Она также хочет выдать ему компенсацию за временно потерянную работу и желает ему скорейшего выздоровления, — пояснил источник.

Лечение Райана Фишера обойдется певице в 97,5 тысячи долларов.

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