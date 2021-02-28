Леди Гага оплатит больничные счета пострадавшего помощника на сумму 100 тысяч долларов

Фото: Официальный Instagram-аккаунт Леди Гаги / @ladygaga

Американская певица Леди Гага заплатит почти 100 тысяч долларов за лечение своего помощника, который пострадал в результате стрельбы на прогулке с собаками звезды. Об этом пишет Sunday Mirror со ссылкой на источники.

В мужчину, которого зовут Райан Фишер, выстрелили неизвестные, когда он гулял с собаками исполнительницы. Злоумышленники похитили двух из трех французских бульдогов певицы. Леди Гага предложила 500 тысяч рублей за возвращение животных.

Ранее стало известно, что собак вернули певице, а ее помощник попал в больницу.

— Гага чувствует себя ужасно по поводу того, что произошло с Райаном, и хочет удостовериться, что о нем заботятся. Она также хочет выдать ему компенсацию за временно потерянную работу и желает ему скорейшего выздоровления, — пояснил источник.

Лечение Райана Фишера обойдется певице в 97,5 тысячи долларов.

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