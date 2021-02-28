«Как мило»: Гарри Галкин растрогал Пугачеву, подарив ей букет цветов

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Пользователи Сети растрогались от видео, на котором Гарри Галкин преподносит своей маме, певице Алле Пугачевой, букет цветов.

Ролик, снятый в узнаваемом интерьере замка Пугачевой и Галкина в Грязях, появился на фан-странице их дочери Лизы в сети Instagram.

На кадрах одетый в белую рубашку и серые брюки восьмилетний Гарри вручает маме букет из нежно-розовых цветов и несколько подарочных пакетиков. Заметно, что трогательный жест со стороны мальчика не оставил певицу равнодушной.

«Мурашки, так красиво»; «Как мило!»; «Гарри такой скромник, чудесный парень», — прокомментировали публикацию поклонники известного семейства.

Ранее Максим Галкин показал презент, который его супруга, певица Алла Пугачева, подарила сыну Гарри на День защитника Отечества.

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