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«Госпитализация не связана с прививкой»: жена Михаила Боярского рассказала о состоянии актера
Фото: gov.spb.ru

«Госпитализация не связана с прививкой»: жена Михаила Боярского рассказала о состоянии актера

Анастасия Колоскова

Звезды

Жена Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан рассказала, как чувствует себя актер после выписки из больницы, куда он попал с высокой температурой и слабостью.

Она отметила, что близкие артиста были очень взволнованы его состоянием на момент госпитализации.

— Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем. Мы прививки сделали от коронавируса. У нас есть личный врач. Он следит за нашим здоровьем. Мой муж пьет витамины, ходит по спортивной дорожке, — заявила Луппиан в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

По ее словам, Боярский сейчас чувствует себя хорошо, однако все равно остается под наблюдением. Она отметила, что ее муж, как и все артисты, отличается веселым нравом.

Ранее сообщалось, что Михаила Боярского госпитализировали в медицинское учреждение в Петербурге. Уточнялось, что у артиста были высокая температура и слабость.

Позже его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский сообщил, что актера выписали из больницы.

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Михаил Боярскийгоспитализациясостояние здоровья
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