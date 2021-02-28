Прощание с художником-постановщиком «Винни-Пуха» Владимиром Зуйковым пройдет 2 марта

Фото: Дмитрий Рухлецкий

Церемония прощания с Владимиром Зуйковым, который был художником-постановщиком «Винни-Пуха», пройдет во вторник, 2 марта. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

Прощание пройдет в Доме кино. Киностудия «Союзмультфильм» выразила соболезнования родным и близким умершего.

— Мы глубоко скорбим, не стало великого художника, который за весь свой творческий путь создал множество ярких, характерных образов, которые запоминаются раз и навсегда, остаются в сердце. Это был человек тонкого, уникального таланта, великий мастер, который вырастил множество преданных и благодарных учеников, — отметили в «Союзмультфильме».

В пресс-службе подчеркнули, что киностудия будет сохранять наследие Зуйкова для будущих поколений.

Зуйков умер 25 февраля 2021 года, ему было 86 лет, сообщает ТАСС.

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