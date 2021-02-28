Народная артистка РСФСР Людмила Лядова попала в реанимацию с COVID-19

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Народная артистка РСФСР Людмила Лядова попала в реанимацию после госпитализации с коронавирусом. Об этом рассказал бывший администратор артистки Галина Горбенко.

Ранее сообщалось, что Лядова была госпитализирована в клиническую больницу № 52 в Москве с коронавирусом. Ее направили в терапевтическое отделение. Сейчас Лядовой 95 лет.

— Людмиле Алексеевне вчера стало хуже, ее перевели в реанимацию, но она не на ИВЛ, на кислороде, — пояснила Горбенко.

Песни Лядовой звучали в исполнении Иосифа Кобзона, Юрия Богатикова, Гелены Великановой и других музыкантов. Сама Лядова пела на сцене вместе с певицей Ниной Пантелеевой с 1946 по 1951 год.

Артистка родилась 29 марта 1925 года, ее родным городом стал Свердловск. Музыкальную карьеру Лядова начала в своей семье, так как ее родители также занимались музыкой и искусством, сообщает РИА Новости.

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