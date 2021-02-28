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Народный календарь. Как навсегда избавиться от врага 1 марта
Фото: Pexels / Pavel Danilyuk

Народный календарь. Как навсегда избавиться от врага 1 марта

Василий Плиткин

Общество

По традиции 1 марта в средневековой Руси встречали Новый год. До XIX века у наших предков была традиция не работать в этот день. В народном календаре его называли «Ярило – с вилами». Считалось, что языческий бог солнца нагревал землю лучами и прогонял зиму. Наступала пора крестьянских работ: «Пришел Ярило, берись, мужик, за вилы».

Если в этот день во время мытья полов несколько раз повторить имя недоброжелателя, то он навсегда оставит вас в покое, и так от него можно избавиться.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как навсегда избавиться от врага 1 марта

Приметы погоды обещали скорые заморозки, если в этот день тепло. Если на улице плотный туман, то погода будет ненастной. Если начались паводки, то скоро в доме могут появиться грызуны и насекомые.

В этот день отмечается праздник прихода весны. Его отмечают в Белоруссии, Болгарии, Румынии и других странах. Празднуют 1 марта и Всемирный день комплимента. В России отмечается День кошек.

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В этот день родились актер Борислав Брондуков певцы Томас Андерс и Джастин Бибер, певица Анна Семенович.

Именины отмечают Самуил, Юлиан, Павел, Памфил, Илья, Макар, Порфирий, Даниил.

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