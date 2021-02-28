Ребенок пострадал в результате обрыва аттракциона в торговом центре в Перове
Один несовершеннолетний пострадал в результате обрыва аттракциона в торговом центре на востоке Москвы. Об этом рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 28 февраля, в торговом центре в Перове. Уточняется, что аттракцион оборвался в детской игровой зоне. По предварительным данным, при обрыве пострадал один ребенок.
— Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются, — добавила Нефедова.
Она отметила, что специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Проверку будут проводить работники Перовской межрайонной прокуратуры, сообщает РИА Новости.
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