Ребенок пострадал в результате обрыва аттракциона в торговом центре в Перове

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Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Один несовершеннолетний пострадал в результате обрыва аттракциона в торговом центре на востоке Москвы. Об этом рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 28 февраля, в торговом центре в Перове. Уточняется, что аттракцион оборвался в детской игровой зоне. По предварительным данным, при обрыве пострадал один ребенок.

— Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются, — добавила Нефедова.

Она отметила, что специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Проверку будут проводить работники Перовской межрайонной прокуратуры, сообщает РИА Новости.

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