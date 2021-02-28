Избитого отцом подростка госпитализировали в Москве с черепно-мозговой травмой

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В Москве отец избил 15-летнего сына, которого госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

— По предварительной информации, 26 февраля 2021 года в столичное медицинское учреждение с различными травмами поступил подросток 2005 года рождения. Со слов ребенка, телесные повреждения ему причинил отец, — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку инцидента. Во время нее будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос прокурорского реагирования.

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