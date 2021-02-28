Работница столичного ТЦ рассказала о состоянии детей, пострадавших из-за поломки аттракциона

Фото: Василиса Чернявская, «Вечерняя Москва»

Сотрудница детской площадки в Перове сообщила, что дети, которые в момент поломки аттракциона находились рядом с конструкцией, не получили серьезных травм. О том, как произошла авария в парке развлечений «Парквик» в ТРК «Перово молл», она рассказала «Вечерней Москве».

Ранее сообщалось, что днем в воскресенье, 28 февраля, в торговом центре в Перове в детской игровой зоне в результате поломки аттракциона пострадал ребенок.

— У нас произошел несчастный случай, но все дети живы, и с ними все нормально. Оборвалась деталь детского аттракциона. Мы сразу же вызвали скорую и полицию. Врачи осмотрели ребенка, который упал. С ним все хорошо. Он после этого бегал, играл, — уточнила работница по имени Дарья.

Она также добавила, что после осмотра детей медиками выяснилось, что помощь никому не нужна. Они ушли вместе со своими родителями. По словам сотрудницы парка развлечений, на данный момент специалисты выясняют, почему возникла техническая неисправность.

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