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Власти рассказали о регулярных проверках аттракционов в столичном ТЦ, где пострадали дети
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Власти рассказали о регулярных проверках аттракционов в столичном ТЦ, где пострадали дети

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Перовская улица, 61А Карта всех событий

Проверку и обслуживание аттракционов в торговом центре в Перове, где 28 февраля пострадали дети, проводили регулярно. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа столицы.

— Сегодня, 28 февраля, в ТЦ «Перово молл» на ребенка упала деталь маленькой карусели, сразу была вызвана скорая помощь. Проверка и обслуживание оборудования проводилось регулярно и своевременно, причины поломки выясняются, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее сообщалось, что при аварии на аттракционе в торговом центре на востоке Москвы пострадали три ребенка.

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Аттракционпрефектура ВАОторговый центр
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