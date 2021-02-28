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Три ребенка пострадали при аварии на аттракционе в столичном ТЦ
Фото: mos.ru

Три ребенка пострадали при аварии на аттракционе в столичном ТЦ

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Мальчик получил легкий ушиб головы, а еще двое детей получили небольшие царапины при аварии на аттракционе в торговом центре в Перове. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщил сотрудник развлекательного центра.

— Сегодня произошел случай небольшой, сейчас разбираемся. Как я знаю, мальчик головой ударился, у него небольшая шишка и все. Ему лет пять, точно возраст не знаем. Насколько я знаю, там еще было двое детей, у них небольшие царапинки на ушах и все, — цитирует сотрудника ТЦ РИА Новости.

По его словам, на данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что при аварии на аттракционе в торговом центре в Перове пострадал один ребенок.

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