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Дептранс: Нарушителей движения на Варшавском шоссе привлекут к ответственности
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Дептранс: Нарушителей движения на Варшавском шоссе привлекут к ответственности

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На Варшавском шоссе 28 февраля в 15:30 было замечено несколько нарушителей движения, которые совершали опасные маневры. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы.

— Нарушителей привлекут к ответственности, возможно, к уголовной. Такая езда на дорогах абсолютно недопустима. Это угрожает безопасности других участников движения, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Водители ехали задним ходом, резко перестраивались, а в конце перекрыли движение на шоссе.

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Варшавское шоссеДепартамент транспорта Москвыопасное вождение
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