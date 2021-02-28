Дептранс: Нарушителей движения на Варшавском шоссе привлекут к ответственности

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На Варшавском шоссе 28 февраля в 15:30 было замечено несколько нарушителей движения, которые совершали опасные маневры. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы.

— Нарушителей привлекут к ответственности, возможно, к уголовной. Такая езда на дорогах абсолютно недопустима. Это угрожает безопасности других участников движения, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Водители ехали задним ходом, резко перестраивались, а в конце перекрыли движение на шоссе.

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