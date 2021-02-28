Астрологи рассказали, в каких сферах больше всего повезет знакам зодиака в 2021 году

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В 2021 году звезды предсказывают удачу всему зодиакальному кругу, которая придет к ним в разное время и в разных сферах.

Однако Ракам удача улыбнется дважды в году. В июле и сентябре представителей этого знака зодиака ожидает множество новых знакомств, путешествия и приключения.

Достижения в карьере и бизнесе лучше всего будут идти у Овнов в апреле, у Дев в сентябре и у Стрельцов в ноябре.

Лучшими отпусками и отдыхом смогут насладиться в июле Тельцы. До них, в июне, такая же благодать падет на Львов, а вот Весам лучше всего запланировать отдых на август. Кроме того, март подарит счастливый отдых Водолеям.

В любовной сфере Близнецы смогут проявить себя лучше всех в августе, а Козероги в марте. С финансовой точки зрения больше всех повезет Скорпионам в мае, а также Рыбам в ноябре, пишет 5-tv.ru.

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