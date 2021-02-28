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«Истории разные»: Мехди Вафа посоветовал, как поступить при зависимости в отношениях
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

«Истории разные»: Мехди Вафа посоветовал, как поступить при зависимости в отношениях

Никита Абрамов

Общество

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа посоветовал, как поступать людям, которые чувствуют, что зависимы от своего партнера в отношениях.

— Многие обращаются с проблемой личных отношений. Истории разные, степень сложности тоже, — написал он в своем микроблоге.

По его словам, если вы ощущаете, что не можете спокойно обходиться без партнера, испытываете тревогу в его отсутствии, ревнуете, не доверяете, а также если все ваши планы зависят только от вашей второй половинки, то это все может являться признаком зависимости.

Мехди Вафа советует попробовать самому разобраться в себе и попытаться решить эти проблемы. В противном случае следует обратиться к психологу.

Кроме того, если проблемы только начались, астролог советует поговорить с близкими людьми, нагрузить себя работой или увлечениями, перестать навязываться партнеру, а также стремиться к тому, чтобы жить, ощущая свою значимость.

— Любая зависимость — путь в пропасть, — пишет Мехди Ваха своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в любом случае не стоит затягивать с решением таких проблем.

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отношенияМехди Эбрагими Вафапсихология
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