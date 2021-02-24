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Названы пять знаков зодиака, которым можно доверить секреты
Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Названы пять знаков зодиака, которым можно доверить секреты

Анастасия Колоскова

Общество

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил топ-5 знаков зодиака, с представителями которых можно смело отправляться в разведку, так как они умеют держать язык за зубами.

Несмотря на свой горячий темперамент, Скорпионы являются хорошими друзьями, которые умеют хранить чужие секреты, даже если их об этом не просят. В приоритетах этого знака всегда будут дружба и порядочность. И это очень ценно.

Стрельцы станут идеальными слушателями для тех, кто хочет выговориться. Они знают цену слову не только своему, но и чужому. Представители этого знака умеют поддержать даже в том случае, если не разделяют вашу позицию. Они сумеют подобрать нужные слова и показать, на что можно опереться. При этом об услышанном секрете вряд ли кто-то узнает без предварительного одобрения.

Близнецы слишком озабочены собственной репутацией и следят за тем, чтобы информация не просачивалась. Представители этого знака зачастую оправдаюсь доверие. Во имя чести они даже готовы пожертвовать личными интересами.

Весов выгодно отличает редкое умение контролировать эмоции. Они практически никогда не бываю участниками интриг или сплетен. Они сосредоточены на собственной жизни, и их не волнуют чужие дела. Весы способны резко оборвать разговор, если почувствуют, что из них пытаются выудить какую-либо информацию.

Место лидера в рейтинге умеющих хранить тайны знаков зодиака по праву принадлежит Девам. Их нельзя превзойти в плане надежности и преданности. Они не пойдут на компромисс с совестью. Им село можно доверять секреты, так как это понятие для них свято, сообщает «СтарХит».

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