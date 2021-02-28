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Бывшая участница шоу «Дом 2» Артемова призналась, что Кузин хочет вернуть семью
Фото: Youtube / Дом-2

Бывшая участница шоу «Дом 2» Артемова призналась, что Кузин хочет вернуть семью

Никита Абрамов

Звезды

Бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Александра Артемова рассказала, что ее экс-возлюбленный Евгений Кузин хочет вернуть семью.

Осенью 2020 года звездная пара объявила о расставании. Их годовалая дочка осталась с мамой.

Артемова рассказала, что переживает, что ее дочь растет без отца, так как она сама оказалась в детстве в похожей ситуации.

Однако ее бывший возлюбленный намерен вернуть свою семью.

— Женя и по сей день хочет вернуть семью ... Тут уже просто осталось мне дать, наверное, ответ на все, — написала Артемова в своем Instagram-аккаунте.

По словам девушки, она размышляет о том, стоит ли возвращать отношения и начинать все сначала.

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