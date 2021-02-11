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«Беспрерывные дрязги»: Охлобыстин резко высказался о ток-шоу и «Доме-2»
Иван Охлобыстин считает, что ток-шоу приносят только вред / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Беспрерывные дрязги»: Охлобыстин резко высказался о ток-шоу и «Доме-2»

Юлия Курганова

Звезды

Актер Иван Охлобыстин рассказал, как относится к современным ток-шоу на телевидении и популярному проекту «Дом-2». Он считает их очень вредными. По мнению артиста, людям не нужно показывать свое «грязное белье» на публике.

— «Дом-2» мне никогда не нравился, я не приветствую копание в чужом белье. Мне не нравятся ток-шоу, где обсуждают личную жизнь известных людей. Они приносят только много вреда. Там показывают беспрерывные дрязги. Многие вещи нельзя вываливать на публику, скелеты в шкафу должны храниться, — заявил Охлобыстин в интервью на Youtube-канале.

Он добавил, что не знаком с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной, так как это люди не его круга. Однако актер отметил работоспособность телеведущих.

Также Охлобыстин рассказал, что у телевидения нет задачи делать население прогрессивнее и интеллектуальнее. Существуют только законы рынка.

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ток-шоутелепроект «Дом-2»Иван Охлобыстин
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