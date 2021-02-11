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«Хотел дать в ухо»: Охлобытин рассказал, как чуть не подрался из-за Собчак
Иван Охлобыстин отметил, что не умеет вести мероприятия в отличие от Ксении Собчак / Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Хотел дать в ухо»: Охлобытин рассказал, как чуть не подрался из-за Собчак

Юлия Курганова

Звезды

Актер Иван Охлобыстин рассказал, как однажды чуть не подрался из-за телеведущей Ксении Собчак.

Он сообщил, что они вместе вели светское мероприятие. Вдруг на сцену вышел какой-то известный человек из шоу-бизнеса и стал, по мнению артиста, хамски себя вести по отношению к телеведущей: мужчина нецензурно выражался и распускал руки. Охлобыстин сразу же захотел его ударить, но потом увидел, что Собчак ведет себя спокойно, и понял, что такое поведение в этом обществе является нормой.

— Этот светский лев взял Ксению за бока, он начал ее прижимать и разговаривать с ней матом. Я хотел дать ему в ухо, он улетел бы у меня очень далеко, переломы ему были обеспечены. Но она вела себя естественно, хохотала. Тогда я понял, что, наверное, у них так принято, — рассказал актер в интервью на YouTube-канале.

Он отметил, что после этого больше не выходил на сцену в качестве ведущего, так как понял, что не обладает этим даром.

Охлобыстин сказал, что очень хорошо относится к Собчак. Артист слышал, как она рассказывала об отце и его болезни, он почувствовал в этом настоящую боль. Также актер считает телеведущую неплохим литератором.

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Ксения СобчакИван Охлобыстиндрака
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