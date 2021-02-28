Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Я ничтожный»: сын Татьяны Васильевой поздравил ее с днем рождения
Фото: instagram.com/tatyana_vasileva_official

«Я ничтожный»: сын Татьяны Васильевой поздравил ее с днем рождения

Никита Абрамов

Звезды

В последний день февраля актриса Татьяна Васильева отмечает свой день рождения. В этом году звезде исполнилось 74 года.

Одним из первых Васильеву поздравил ее сын, актер Филипп Васильев.

— Великое счастье находиться с тобой на одной сцене, а после есть твои восхитительные котлеты и осознавать, что я, ничтожный, имею абсолютное право называть себя твоим сыном, — написал актер в своем микроблоге.

Фолловеры Васильева присоединились к поздравлениям.

«Филипп, вы достойный сын!»; «Поздравляем! Счастья, здоровья, новых ролей!»; «С днем рождения, прекрасная Татьяна!», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Васильева.

Читайте также: «За талант ничего не получишь»: Васильева рассказала о романе с режиссером

Татьяна Васильевасындень рождения
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему народ разлюбил своего премьера

Светлана Самченко
Светлана Самченко

Лучший способ воспитать невежду

Лев Соболев
Лев Соболев

Не бойтесь доверять своим детям

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Армении грозит Февральская революция

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Нагиев не прав. Песков объяснил почему

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Москва, куда ты так спешишь

Все мнения
О проекте