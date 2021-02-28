«Я ничтожный»: сын Татьяны Васильевой поздравил ее с днем рождения

Фото: instagram.com/tatyana_vasileva_official

В последний день февраля актриса Татьяна Васильева отмечает свой день рождения. В этом году звезде исполнилось 74 года.

Одним из первых Васильеву поздравил ее сын, актер Филипп Васильев.

— Великое счастье находиться с тобой на одной сцене, а после есть твои восхитительные котлеты и осознавать, что я, ничтожный, имею абсолютное право называть себя твоим сыном, — написал актер в своем микроблоге.

Фолловеры Васильева присоединились к поздравлениям.

«Филипп, вы достойный сын!»; «Поздравляем! Счастья, здоровья, новых ролей!»; «С днем рождения, прекрасная Татьяна!», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Васильева.

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