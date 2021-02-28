«За талант ничего не получишь»: Васильева рассказала о романе с режиссером

Татьяна Васильева много лет была любовницей главного режиссера театра / Фото: instagram.com/tatyana_vasileva_official

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала о многолетней любовной связи с бывшим главным режиссером Московского театра Сатиры Валентином Плучеком. Он давал ей играть во всех спектаклях. Артистка заявила, что ни о чем не жалеет, так как понимает, что режиссер ей очень помог многого добиться в профессии. По словам Васильевой, сделать хорошую карьеру без чьей-либо помощи почти невозможно.

— Я многим обязана Плучеку, он помог мне состояться как актрисе. Благодарна, что я ему понравилась. Мы проводили много времени вместе, он читал мне лекции об искусстве, очень эрудированный человек. Я не понимаю, как можно состояться в профессии и игнорировать предложение режиссера. Это условие данной профессии. За талант ничего не получишь в этой жизни, — заявила актриса в интервью на Youtube-канале.

Она отметила, что считает нормальным такие отношения между режиссером и актрисами. По ее мнению, только так можно добиться успеха в профессии. Васильева назвала примеры артисток, которые отказывали в отношениях режиссеру, и оставались без ролей. Сейчас их никто не знает, они давно забыты. Актриса считает, что они сами виноваты, это их выбор.

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