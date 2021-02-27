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«Приносили пачки денег»: Васильева призналась, что принимала помощь от состоятельных ухажеров
Фото: Официальная страница Татьяны Васильевой в Instagram

«Приносили пачки денег»: Васильева призналась, что принимала помощь от состоятельных ухажеров

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Татьяна Васильева стала гостьей передачи «Близкие люди» на телеканале «Россия», во время которой рассказала, что принимала материальную поддержку от своих состоятельных ухажеров.

Во время передачи разговор коснулся конфликта в семье актрисы. Тогда после развода сына Филиппа с первой женой Васильева потеряла возможность видеться со своими внуками. Ее невестка сменила гнев на милость после того, как актриса приобрела для внуков квартиры. Как призналась Васильева, ей пришлось буквально покупать возможность общения с мальчиками.

Присутствующий на программе адвокат Александр Добровинский поинтересовался у звезды, были ли в ее жизни богатые поклонники и как она относится к помощи со стороны состоятельных мужчин.

— Если они мне были не очень неприятны, то это было возможно, чтобы за мной ухаживали такие мужчины. Были такие, что в газете приносили пачки денег, — ответила Васильева в эфире телепередачи.

При этом она отметила, что к полученным таким образом деньгам относилась довольно практично. На них она старалась делать крупные покупки для детей, признавшись, что считает их достаток и благополучие смыслом жизни.

Ранее сообщалось, что Татьяна Васильева не примет участие в съемках финального сезона «Сватов».

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Татьяна Васильевамужчиныденьги
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