Два актера покинут сериал «Сваты» в финальном сезоне

Фото: сериал «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» выйдет без двух артистов. Зрители не увидят актера Виталия Семенцова, который исполнял роль отца Михаила, крестил новорожденную дочь Буханкиных. Он покинул площадку вторым за последнее время.

Кроме того, до этого из ситкома выбыла Татьяна Васильева, которая сыграла маму Ларисы Буханкиной.

Съемки нового сезона популярного сериала продолжатся в этом году. В 2020-м их приостановили из-за пандемии коронавируса. В «Сватах» появится и сын Федора Добронравова — Виктор. Он исполнит роль молодого Ивана Будько.

Пока нет точной даты, когда новые серии смогут увидеть зрители, сообщает портал News.ru.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, шестой сезон был показан в 2013 году.

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