Гарик Харламов признался, что перенес операцию на спине
Юморист и шоумен Гарик Харламов во время съемок очередного шоу на телеканале ТНТ рассказал о своих проблемах со здоровьем. Так, известный комик признался, что перенес операцию на спине.
Его соведущий Павел Воля пошутил на тему того, что Гарик вынужден сидеть на сцене в кресле.
— У нас старый человек, которому недавно прострелило спину, — заметил Воля.
— Да, мне операцию сделали, — поддержал тему Харламов, не уточнив, с чем конкретно связано хирургическое вмешательство.
Ранее Харламов опубликовал фотографию, на которой ему около четырех лет. Публикация набрала почти 300 тысяч лайков и четыре тысячи комментариев.
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