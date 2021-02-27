Гарик Харламов признался, что перенес операцию на спине

Фото: Youtube / Камеди Клаб

Юморист и шоумен Гарик Харламов во время съемок очередного шоу на телеканале ТНТ рассказал о своих проблемах со здоровьем. Так, известный комик признался, что перенес операцию на спине.

Его соведущий Павел Воля пошутил на тему того, что Гарик вынужден сидеть на сцене в кресле.

— У нас старый человек, которому недавно прострелило спину, — заметил Воля.

— Да, мне операцию сделали, — поддержал тему Харламов, не уточнив, с чем конкретно связано хирургическое вмешательство.

Ранее Харламов опубликовал фотографию, на которой ему около четырех лет. Публикация набрала почти 300 тысяч лайков и четыре тысячи комментариев.

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