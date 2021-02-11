«Все трачу на одежду»: Харламов пошутил о своих доходах
Продюсер и шоумен Гарик Мартиросян на своей странице в Instagram опубликовал шуточное видео с юмористом Гариком Харламовым. Ролик представляет собой небольшое интервью.
Мартиросян решил спросить Харламова о том, сколько миллионов долларов он зарабатывает.
— Семь миллионов долларов в месяц. Я скрываю от вас 70 миллиардов долларов. Я все трачу на одежду, — в шутку ответил Харламов.
Юморист добавил, что его кепка из черного золота инкрустирована бриллиантами изнутри для того, чтобы их не было видно.
Ранее Харламов показал трогательное признание в любви от дочери.
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