«Все трачу на одежду»: Харламов пошутил о своих доходах

Фото: Youtube.com/Forbes

Продюсер и шоумен Гарик Мартиросян на своей странице в Instagram опубликовал шуточное видео с юмористом Гариком Харламовым. Ролик представляет собой небольшое интервью.

Мартиросян решил спросить Харламова о том, сколько миллионов долларов он зарабатывает.

— Семь миллионов долларов в месяц. Я скрываю от вас 70 миллиардов долларов. Я все трачу на одежду, — в шутку ответил Харламов.

Юморист добавил, что его кепка из черного золота инкрустирована бриллиантами изнутри для того, чтобы их не было видно.

Ранее Харламов показал трогательное признание в любви от дочери.

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